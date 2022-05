Las confesiones las dio en el extinto programa ‘Amor, Amor, Amor’, donde reveló que su relación y amor con Javier Carmona, no fue tan fácil como un ‘click’ y para comprobarlo, comparó el tiempo de vida que tenía su hija y el tiempo de relación que tenían ellos.

“El primer día yo no me enamoré de él. Es más, yo salí embarazada sin estar enamorada. Al inicio no decía: ‘Es el amor de mi vida’. Teníamos pocos meses de relación. Nosotros tenemos cuatro años y nuestra hija tres. Saquen su cuenta”, afirmó para el programa que conducía Rodrigo González.

‘Peluchín’ le recordó a Tula que Javier Carmona tenía fama de ‘inquieto’, pero Tula en ese momento dejó en claro su posición: “Si ha sido o no, es su pasado. Tengo que preocuparme por lo que pasa hoy. La gente habla mucho, pero solo uno sabe lo que pasa en su casa”.

Tula en ese momento tenía una relación plena y construida con Javier Carmona, pero en un momento sí se molestó con el gerente de TV y fue en la entrevista que él le brindó a Jaime Bayli, donde reveló algunas infidencias e hizo bromas que a ella no le gustó.

