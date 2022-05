Tula Rodríguez se mostró bastante afectada tras escuchar las declaraciones de Paola Bisso, primera esposa de Javier Carmona, quien señaló que la conductora se quería quedar con más del 50% de propiedades y no cuidó como debía la salud del difunto.

Frente a ello, la presentadora de “En boca de todos” se defendió con uñas y dientes, y señaló que siempre estuvo al cuidado de su esposo mientras estuvo en estado vegetativo.

“No saben el dolor que me causa que digan que he abandonado cuando él estuvo paralizado, por así decirlo, esos más de dos años. Todos saben que siempre he trabajado en televisión. Terminaba el programa y yo de acá me tenía que ir al Centro de Lima a cuidarlo”, comenzó diciendo.

Asimismo, Tula confirmó que Carmona sí fue internado por un tiempo en un lugar donde estuvo al cuidado de especialistas médicos. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, lo trasladaron a su hogar.

“Luego, con la decisión de la familia lo pusimos en un centro donde estuvo cuidado de una manera espectacular. Cuando vino la pandemia, lo tuvimos en mi casa, donde me hice cargo al 100% del hombre que amaba, velé sola por él las 24 horas. Contraté a una persona para que viva en mi casa y me ayude a cuidarlo. Todo eso lo asumí sola. Lo cuidé como tenía que ser”, finalizó diciendo con lágrimas en los ojos.

