Tula Rodríguez le hizo un conmovedor pedido a la periodista Magaly Medina, luego de que su programa entrevistara a Paola Bisso, exesposa de Javier Carmona y madre de los hijos mayores del exgerente de televisión.

La conductora de ‘En Boca de Todos’ se saltó el ‘protocolo’ y le mandó un mensaje a la conductora de ATV: “Te voy a hablar de mujer a mujer, no tienes idea del dolor que le causa esta situación, yo no digo que seas tú, esta situación a mi hija”.

Tula indico que lleva años trabajando para lograr una estabilidad emocional en su hija, tras el fallecimiento de Javier Carmona en el 2020.

“Llevo años trabajando para que ella acepte que no está su papá, ella no tiene otro soporte, no tiene a nadie que venga y la abrace más que yo. Cuando se permite que e hablen falsedades de mi, yo retrocedo (...) yo quiero que ella tengas las misma oportunidades que tuvieron sus hermanos, que es cumplir el deseo de su papá, que ella pueda estudiar en el extranjero”, comentó EN VIVO.

Asimismo, le reclamó a Magaly por darle pantalla a la exesposa de Javier Carmona, “si tienen la moral real para hablare así”.

“Si yo tengo que agachar la cabeza y pedirte Magaly, por favor, no me da vergüenza. Magaly por favor, para, no tienes idea de lo que ha ocasionado esta situación en mi hija”, sentenció.

