Tula Rodríguez decidió romper su silencio y referirse a las declaraciones que dio Paola Bisso, expareja de Javier Carmona, quien dejó entrever que la conductora querría quedarse con varias propiedades del exgerente de televisión y no compartirlas con sus hijos mayores.

Frente a ello, la presentadora de “En boca de todos” utilizó los primeros minutos de su espacio para defenderse y negar tajantemente que quiera apropiarse de algo que no le corresponde.

“Ayer se dieron noticias completamente falsas que alteran la tranquilidad de mi hogar, principalmente de mi hija. Me dejan mal parada, se habló que yo me estoy quedando con propiedades que no me corresponden, y eso es completamente falso”, comenzó diciendo.

“La posesión de la chacra lo tienen sus hijos, y yo lo celebro y no me opongo. Se está diciendo que yo estoy pidiendo el 50% de la propiedad y es falso, yo no estoy pidiendo nada. Yo no estoy en litigio para quedarme con alguna propiedad, pero legalmente yo no puedo obligar a mi hija a que renuncie, así yo o ella quiera, eso es ilegal”, agregó.

En ese sentido, la exvedette confesó que ella no puede hacer renunciar a su hija Valentina de aquellos bienes que le corresponden por ser hija de Carmona.

“Un juez ampara lo que a ella le corresponde como hija. Así ella quiera como un acto de amor soltar y que sus hermanos lo usen, no puede, no podemos. Lo que se hereda es irrenunciable. Yo trabajo desde los 15 años y cuando entré en un matrimonio, entré con un patrimonio importante. Mi hija y yo vivimos bajo un techo que mensualmente yo sigo pagando al banco. A mi nadie me cambió el status social, porque nunca me ha interesado”, finalizó diciendo con la voz entrecortada.

