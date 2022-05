Néstor Villanueva reapareció luego de las fuertes acusaciones de maltrato físico y psicológico contra su aún esposa Flor Polo Díaz. Recordemos que fueron Susy Díaz y quien ha relatado algunos hechos de violencia doméstica contra su hija.

Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ encontraron al cumbiambero, quien no quiso defenderse y evitó pronunciarse sobre las acusaciones. “No voy a decir nada al respecto. Son temas que se tienen que ver legalmente”, comentó.

Además, arremetió contra Susy Díaz, argumentando que ella siempre lo atacó. “Yo lo dejo ahí porque si ustedes se dan cuenta, no es la primera vez que Susy me ataca, desde el día uno salió a atacarme, desde el primer día que yo comencé a salir con Flor”.

También dijo que él siempre aportó económicamente a su hogar con Susy Díaz, pese a que la exvedette dijo que ella le daba plata a Florcita para sus nietos.

“Yo siempre he aportado, mira, tengo todos los recibos. Yo tengo pruebas de todo. Hasta Magaly me deja como que no trabajo, toda la vida yo he emprendido, vendo zapatos, un montón de cosas”, comentó.

Magaly desmiente a Néstor Villanueva

Magaly Medina recordó que Susy Díaz siempre apoyó a Néstor Villanueva, incluso le pidió a Flor que le dé una oportunidad a su esposo por el “bien de sus hijos”:

“Sus Díaz ha sido una defensora del matrimonio de su hija con Néstor Villanueva, ella convenció a Florcita para que retome el matrimonio. Susy Diaz ha sido una suegra bastante comprensiva. Incluso cuando estaban separados, ella lo apoyaba, porque era el padre de sus nietos. No puede ser tan ingrato con su suegra que lo ha defendido muchísimo. Ahora ella te acata porque se ha enterado del sufrimiento real que tenia Florcita”, comentó.

