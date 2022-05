No aceptó la culpa de nada y la dirigió a “las amigas” de Florcita Polo Díaz, debido a que, según Néstor Villanueva, ellas le estarían llenando la cabeza de ideas en su contra. El cantante habló por primera vez luego de las revelaciones de su aún esposa y Susy Díaz.

“¿Y qué pasa si Flor tiene cómo probar las agresiones?”, fue esta la pregunta del reportero de Magaly, que desató la comparación de Néstor con Jhon Kelvin, quien actualmente se encuentra en prisión por haber agredido física y sexualmente a su exesposa Dalia Durán.

Néstor retó a Florcita a probar las agresiones de las que lo acusa: “Que las pruebe pues, que las pruebe, o sea, yo no sé hasta qué límite quieren llegar ¿Meterme preso?”.

Además, el cantante decidió compararse con su colega y dudó de la credibilidad de las pruebas presentadas por Dalia Durán: “A mí no me sorprendería que pase como con Jhon Kelvin, levantaron tal, tal, tal y lo metieron preso. Yo no sé si sea cierto lo que pasó con Jhon Kelvin, yo no estoy defendiendo, sino que digo: Qué quieren, llegar hasta ese límite, meterme preso, estar tranquilos, yo no he salido a atacar a nadie, a nadie he salido a atacar, pero por qué me vienen atacando a mí”.

