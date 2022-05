La periodista Lourdes Sacín sorprendió a propios y extraños al revelar que Flor Polo Díaz le confesó que estaba “harta” de las presuntas infidelidades de su esposo, Néstor Villanueva.

En diálogo con el diario El Popular, Lourdes Sacín recordó que, hace varios años, mientras Néstor Villanueva estaba bailando en el programa “Fábrica de Sueños”, Florcita Polo lo esperaba tras bambalinas. En ese lugar, ambas empezaron a conversar y la hija de Susy Díaz le confió los problemas de su matrimonio.

“Yo no soy amiga de Florcita, es más solo la he visto una vez en mi vida. La vi en donde grababan ‘Fábrica de sueños’, que yo fui cuando estaba embarazada hace varios años y ese día estaba Néstor cantando y había una orquesta femenina”, recordó Lourdes Sacín, quien contó que Florcita había descubierto una presunta infidelidad de Néstor con una bailarina.

“Mientras él estaba en el escenario saludé a Flor y me quedé hablando unos minutos y ella ahí, sin conocernos, me dijo que le había encontrado conversaciones con una bailarina que era la que estaba en el escenario”, contó Lourdes Sacín al mencionado medio.

“Flor la mataba con la mirada. Me dijo que estaba harta, que él la engañaba, venía la cámara, ella sonreía, pero en el fondo estaba triste y molesta con él, decía que ya no lo aguantaba que quería separarse. Eso me lo dijo en los pocos 10 minutos que hablé con ella”, explicó la periodista.

“Esa fue la única vez que hablé con Flor por unos minutos. En ese pequeño momento se sentía fatal y se desahogó”, añadió Lourdes Sacín, quien añadió que Flor le dijo que Néstor “la trataba mal”: “Por esa única conversación en las grabaciones de ‘Fábrica de sueños’ me quedó clarísimo que era muy infeliz en su matrimonio”.





