Lourdes Sacín se pronunció sobre el escándalo protagonizado por Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz, Óscar del Portal y Fiorella Méndez. La periodista aprovechó para arremeter contra la ex de Pedro Loli por no tener “empatía” con Vanessa Químper, esposa del comentarista deportivo, pese a que ella pasó por una situación similar.

“Los primeros responsables son Miyashiro y Oscar del Portal, no tienen justificación , pero me sorprende que Fiorella Mendez la ex de Pedro Loli que sabe perfectamente como afecta una infidelidad haga pasar por lo mismo a otra mujer. Cero empatía, no sólo por lo que siente la esposa de Oscar del Portal sino por apañar las andanzas de Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro. #FuerzaErikaVillalobos Para colmo Oscar del Portal pone la casa donde viven su esposa e hijos para los calentones y para él con la Mendez”, señaló Lourdes Sacín.

La periodista comentó que, pese a que Óscar del Portal y Fiorella Méndez no aparecen juntos en las imágenes, es válido preguntarse qué hacían mientras Aldo Miyashiro se besaba con su exreportera: “En todo ese momento que vemos esa escena en el mueble, creo que es una sala de la casa de Óscar del Portal, ¿dónde se habían metido Óscar del Portal con Fiorella Méndez? Si ellos estaban tan tranquilos y con confianza de hacer lo que quisieran en ese momento -me refiero a Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz- ¿será que Óscar del Portal y Fiorella Méndez de repente estaban a puertas cerradas, en algún cuarto? Como la esposa de él con sus hijos estaban de viaje en Punta Cana, ¿quién estaba usando la cama matrimonial? ¿Quién estaría usándola?”.

“Digo, son preguntas que me quedan en el aire, que no se han visto, pero creo que para estas dos mujeres, que son esposas de estos dos hombres, las cosas están claras”, comentó Lourdes Sacín en su cuenta de Facebook.

“Si a ella le fueron infiel muchas veces y eso le afectó, ¿por qué -de repente, no lo afirmo- por qué tú prestarte a que otra mujer pase lo mismo? Y me refiero a la esposa de Óscar del Portal. Si a ti ya te lo hicieron y sabes lo feo que es, tú cuando estabas con tu hijito, ¿por qué hacérselo a la esposa de Óscar del Portal?”, cuestionó la periodista.

Asimismo, Lourdes Sacín aseguró que Fiorella Retiz y Fiorella Méndez sabían que Aldo Miyashiro y Óscar del Portal estaban casados: “De hecho acá los que tendrían que decir algo y responder a sus parejas serían Aldo Miyashiro y Óscar del Portal; sin embargo, estas dos señoritas sabían perfectamente que son personas con familia, que son casados, en el caso de Fiorella Retiz sabía que acababa de llegar con su familia de viaje, igual Fiorella de hecho sabe que Óscar del Portal tiene familia, que es casado”.

“En el caso de Fiorella Méndez, la ex de Pedro Loli, digo: si a ti te lo hicieron ¿por qué le haces lo mismo a otra mujer? La verdad eso yo no lo entiendo, uno debería tener empatía y no hacer esas cosas porque tú sabes lo que se siente”, sentenció.

