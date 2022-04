La ‘encerrona’ de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal con unas mujeres que no son sus esposas en el departamento donde el periodista deportivo vive con su esposa Vanessa Químper y sus dos hijos se ha convertido en la comidilla de todos los portales de espectáculo.

Por este motivo, muchos personajes de la farándula se han pronunciado al respecto, tal es el caso de Mario Hart, Christian Domínguez, Mónica Cabrejos y ahora le tocó el turno a Lourdes Sacín.

¿Qué dijo Lourdes Sacín sobre Aldo Miyashiro y Óscar del Portal?

Tras ver las imágenes del ampay, la rubia comunicadora recurrió a su cuenta de Facebook para pronunciarse y esto fue lo que dijo.

“Si que habían hecho su grupito en parejas. Ellos dos hombres casados y ellas las terceras de la relación. Mi total apoyo a Erika Villalobos porque tener que ver esas imágenes donde están buscando el arete no es bonito y la esposa de Oscar del Portal imaginará que alguien extraño uso su cama durante su viaje”, comentó Sacín en un inicio.

“Los primeros responsables son Miyashiro y Oscar del Portal no tienen justificación , pero me sorprende que Fiorella Méndez la ex de Pedro Loli que sabe perfectamente como afecta una infidelidad haga pasar por lo mismo a otra mujer. Cero empatía, no sólo por lo que siente la esposa de Oscar del Portal sino por apañar las andanzas de Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro. Para colmo Oscar del Portal pone la casa donde viven su esposa e hijos para los calentones y para él con la Méndez”, agregó en otra publicación.

TE PUEDE INTERESAR