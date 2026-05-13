“La Reina del Flow”, la exitosa serie colombiana que marcó a toda una generación llega por primera vez al Perú con un espectacular show musical en vivo. La cita será el sábado 12 de septiembre en Costa 21, San Miguel. La preventa de entradas en Teleticket será este jueves 14 y viernes 15 de mayo con tarjetas BBVA, con un súper descuento exclusivo para sus usuarios.

La Reina del Flow llega a Lima con su elenco completo el próximo 12 de setiembre. (Foto: Difusión)

El espectáculo contará con la participación del elenco oficial de la serie: Carlos Torres como “Charly Flow”, María José Vargas como “Yeimy Montoya”, Juan Manuel Restrepo como “Pez Koi”, Kevin Bury como “Cris Vega”, Juan Palau como “Drama Key” y Jay Torres como “Yoni Trejos”.

Será un show lleno de visuales impactantes, música en vivo y una puesta en escena que transportará al público directamente al universo de la serie. Cada canción formará parte de una experiencia cargada de talento, emoción, nostalgia y recuerdos inolvidables para todos los fanáticos.

La producción ha sido vista en más de 180 países y galardonada con el Premio Emmy Internacional, consolidándose además como uno de los mayores fenómenos de Netflix en los últimos años. La historia ha conquistado a nuevas generaciones y se mantiene vigente como una de las producciones más queridas y comentadas del streaming.

Tras cautivar Europa con una exitosa gira por 13 ciudades de España, el espectáculo inicia ahora un recorrido por Latinoamérica. Perú será uno de los países privilegiados en recibir esta experiencia única.

“La Reina del Flow” es producida por Caracol Televisión. La historia de Yeimy Montoya, una joven compositora marcada por la traición y la injusticia cobrará vida en un espectáculo que mezcla música, narrativa y performance en un viaje que va desde las calles de Medellín hasta los escenarios internacionales.

La emoción, la música y la historia se unirán en una noche inolvidable el sábado 12 de septiembre en Costa 21 de San Miguel. La preventa exclusiva con tarjetas BBVA se realizará este jueves 14 y viernes 15 de mayo a través de Teleticket, con un súper descuento para sus usuarios. La venta general de entradas comenzará el sábado 16 de mayo en la misma plataforma.