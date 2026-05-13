El reconocido cantante español David Bisbal llega al Perú para ofrecer un esperado concierto el próximo 9 de octubre de 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós, como parte de su nueva gira internacional “Tour Eternos 2026”.

Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket, con un 20% de descuento con tarjetas BBVA por tiempo limitado. El artista llegará a Lima con un espectáculo de primer nivel que promete reunir a miles de fanáticos en una noche cargada de emoción, nostalgia, grandes éxitos y una imponente producción internacional.

Considerado una de las voces más importantes y queridas de la música en español, David Bisbal ha construido una carrera sólida y exitosa a nivel mundial, conquistando escenarios en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Con millones de discos vendidos, múltiples premios internacionales y una conexión única con el público, el cantante español se ha convertido en un referente del pop latino gracias a su potente voz, carisma y una lista de canciones que han marcado generaciones enteras.

La llegada de Bisbal a Lima ha generado enorme expectativa entre sus seguidores peruanos, quienes han acompañado cada etapa de su carrera desde sus inicios. El artista mantiene una relación especial con el Perú, país donde siempre ha conseguido una gran recepción y conciertos multitudinarios.

Esta nueva visita promete convertirse en una de las más emotivas de su trayectoria, reuniendo en un mismo espectáculo los clásicos que lo llevaron a la fama y las nuevas canciones que forman parte de esta renovada etapa artística.

“Tour Eternos 2026” representa un recorrido musical por los momentos más emblemáticos de su carrera, conectando nostalgia, romanticismo, energía y modernidad en una puesta en escena diseñada para emocionar de principio a fin.

Temas icónicos como “Bulería”, “Ave María”, “Mi Princesa”, “Dígale”, “A Partir de Hoy” y muchos más serán interpretados en vivo junto a una banda de primer nivel, visuales impactantes y un despliegue técnico pensado para ofrecer una experiencia inolvidable.

Además de su impresionante trayectoria musical, David Bisbal continúa consolidándose como uno de los artistas españoles con mayor reconocimiento internacional. Su capacidad para reinventarse, mantenerse vigente y conectar con nuevas generaciones ha sido clave para seguir liderando escenarios y plataformas musicales alrededor del mundo. Cada gira del cantante se convierte en un evento masivo, y “TOUR ETERNOS 2026” no será la excepción.

Los fans esperan con ansias las entradas que estarán disponibles desde el 11 de mayo a partir de las 10:00 am a través de TELETICKET, con un 20% de descuento con tarjetas BBVA, por tiempo limitado. Se espera una alta demanda debido al enorme cariño que el público peruano mantiene por el artista y al impacto internacional de esta nueva gira.

La llegada de David Bisbal al Perú se perfila desde ya como uno de los conciertos internacionales más importantes del 2026, una noche donde la música, la emoción y los recuerdos se unirán en un espectáculo único que promete quedar grabado en la memoria de todos sus asistentes.