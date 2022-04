Este miércoles 20 de abril de 2022, el exchico reality Mario Hart sorprendió a propios y extraños al cuestionar públicamente a Óscar del Portal y Aldo Miyashiro tras el ampay que demostraría una deslealtad con sus esposas, Vanessa Químper y Érika Villalobos, respectivamente.

“Lo decía la doctora ahorita, siempre va a ser bueno escuchar la otra parte, nosotros no sabemos lo que se vive dentro de esa familia, en cuatro paredes, dentro de su hogar; sin embargo, yo siempre voy a rechazar los temas de infidelidad”, señaló Mario Hart en el programa “América Hoy”.

“Personalmente yo tengo una muy buena relación tanto como con Aldo como con Óscar, no somos amigos, pero siempre ha habido relación de pasillos, de las redes sociales, y no es por meterle más leña al fuego, pero son cosas que no se pueden permitir o aceptar. La otra parte, definitivamente, debe estar sufriendo mucho, no solamente la mujer, también los hijos, la familia en general”, manifestó el piloto de autos.

“Son imágenes vergonzosas y yo me imagino que ellos en este momentos deben estar pasando horas terribles”, añadió Mario Hart, quien lamentó la situación de ambas familias, sobre todo la de Óscar del Portal, pues su esposa no se encuentra en el país.

“Darle mucha fuerza a la familia, entiendo que en estos momentos encima la esposa de Óscar están de viaje, vacacionando, disfrutando con los hijos. La noticia, imagínate, en un momento de diversión, de relajo, tener una noticia de esta magnitud debe ser muy fuerte, de no poder, además, enfrentarlo, y hablar cara a cara con tu pareja para que te dé una explicación”.

Fuente: América Televisión

