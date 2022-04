Lourdes Sacín sorprendió a propios y extraños al realizar unas fuertes revelaciones sobre Florcita Polo y Néstor Villanueva cuando aún tenían una relación sentimental. Y es que recordemos que la amiga de la hija de Susy Díaz confesó que la crisis matrimonial no solo fue por las infidelidades, sino también presuntos episodios de violencia psicológica y física.

Frente a ello, la periodista no se asombró por estas declaraciones, pues ella ya tenía conocimiento de esto desde hace algún tiempo atrás.

Todo se habría dado cuando la comunicadora coincidió con la pareja en el programa “Fábrica de Sueños”, donde Néstor fue a cantar, y mientras Florcita lo esperaba, esta le contó desconsolada sobre un episodio de infidelidad que habría descubierto en ese momento.

“Yo no soy amiga de Florcita. La vi en donde grababan ‘Fábrica de sueños’, ese día estaba Néstor cantando. Mientras él estaba en el escenario, saludé a Flor y me quedé hablando unos minutos y ella ahí, sin conocernos, me dijo que le había encontrado conversaciones con una bailarina que era la que estaba en el escenario”, comenzó diciendo Lourdes.

“Flor la mataba con la mirada. Me dijo que estaba harta que él la engañara, venía la cámara, ella sonreía, pero en el fondo estaba triste y molesta con él, decía que ya no lo aguantaba, que quería separarse”, agregó para El Popular..

