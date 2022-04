¡Fuertes declaraciones! Susy Díaz estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde dio a conocer unos reveladores audios que confirmarían que su hija Florcita Polo sufrió maltrato físico y psicológico por parte de su aún esposo, Néstor Villanueva.

“Me menospreciaba, yo hacía las cosas y a él no le gustaba nada, se molestaba por todo, hasta la ropa que me ponía, me decía: ‘no me gusta verte con esa ropa barata, tú eres Florcita Polo, cómo te vas a vestir con esas cosas tan corrientes’”, se le escucha decir a la hija de Augusto Polo Campos en un audio de noviembre del 2021.

En ese sentido, la excongresista también confesó que en el año 2019, cuando Florcita le pidió al cumbiambero pasar Navidad con su madre, él se arrebató y le tiró una olla en la cabeza.

“Yo mas preocupación me dio por la olla que le tiró en la cabeza, nadie sabe si eso podría generar un tumor, por eso estuve ayer llorando, preocupada porque mi hija nunca me contó eso”, dijo a exvedette.

Sin embargo, Susy Díaz asegura que hoy en día, tras la separación con Néstor, ve a su hija y a sus nietos muchos más tranquilos emocionalmente. “A mi hija y a mis nietos los veo felices, como si se hubieran quitado un gran peso de encima”, finalizó diciendo.

Flor Polo confirma maltrato de Néstor Villanueva.

