Tula Rodríguez habló fuerte y claro sobre las propiedades que dejó Javier Carmona y que ahora están en posesión de sus hijos mayores Tadeo y Lucas. La conductora de ‘En Boca de Todos’ negó que las esté reclamando, pero que tampoco puede hacer que su hija Valentina renuncie a la herencia que le corresponde por ley.

“Así ella quiera, como un acto de amor, soltar y que sus hermanos lo usen, no puede, no podemos. Lo que se hereda es irrenunciable”, comentó EN VIVO este martes 3 de mayo.

Asimismo, quiso acabar con los rumores de que ella se casó con Javier Carmona - un importante gerente de televisión - para mejorar su condición económica.

“Yo trabajo desde los 15 años y cuando yo entré en un matrimonio (con Javier), yo entré con un patrimonio importante, porque me la he pasando trabajando desde los 15 años, yo entré a un matrimonio no con una ni con dos propiedades, entré con más propiedades mías, de mi esfuerzo, de mi trabajo”; reveló.

Indicó, también, que aún está pagando el departamento donde vive con su hija Valentina: “Mi hija y yo tenemos un techo donde yo pago mensual, mes a mes, a mi nadie me cambió el estatus social. A mi nadie me regala la plata”.

Recordemos que antes de Tula, Javier Carmona se casó con Gisela Valcárcel en octubre del 2006; solo unos meses después anunciaron su divorcio en medio de rumores de una supuesta infidelidad.

Tula Rodríguez responde a exesposa de Javier Carmona

La presentadora de “En boca de todos” utilizó los primeros minutos de su espacio para defenderse y negar tajantemente que quiera apropiarse de algo que no le corresponde.

“Ayer se dieron noticias completamente falsas que alteran la tranquilidad de mi hogar, principalmente de mi hija. Me dejan mal parada, se habló que yo me estoy quedando con propiedades que no me corresponden, y eso es completamente falso (...) “La posesión de la chacra lo tienen sus hijos, y yo lo celebro y no me opongo. Se está diciendo que yo estoy pidiendo el 50% de la propiedad y es falso, yo no estoy pidiendo nada”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR