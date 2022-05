Lucas y Tadeo Carmona, hijos del fallecido gerente de televisión Javier Carmona, mandaron un comunicado a Magaly Medina para desmentir a Tula Rodríguez, quien hizo su descargo negando que pretenda quedarse con dos propiedades.

Todo comenzó cuando la primera esposa de Javier Carmona, Paola Bisso, reclamó que Tula no quería entregar dos propiedades: el departamento donde viven sus hijos y una chacra de tomates.

Esto fue ratificado en el escrito de Lucas y Tadeo, quienes aclararon que Tula Rodríguez también fue declarada heredera legal de su difunto esposo en un 25%, al igual que su hija Valentina. En tanto, los dos hijos mayores también recibieron un 25% cada uno.

¿Qué piden los hijos de Javier Carmona a Tula Rodríguez?

Los hijos mayores de Javier Carmona están pidiendo que Tula Rodríguez asuma por mandato judicial la tutoría de su hija para que ella pueda disponer de los bienes que les dejó el exdirectivo de Latina TV. Ellos indicaron que la exvedette se comprometió a hacerlo hace meses, pero que lo estaría dilatando.

Según la carta que mandaron Lucas y Tadeo Carmona, ello nos pueden vender ninguna propiedad, ni los autos, ni acceder a las cuentas bancarias que dejó su padre, hasta que la conductora de ‘En Boca de Todos’ pida al juez la tutoría de su hija menor respecto a la herencia que le corresponde.

Si el juez acepta la demanda, Tula dispondría del 50% de los bienes y podría ponerse de acuerdo con sus hijastros sobre qué hacer con lo que dejó Javier Carmona.

“No existe una ánimo de exigir más allá que la ley dispone y para ello no solamente se requiere voluntad, sino la razón suficiente para no caer en enfrentamientos innecesarios por el bienestar de todos”, se lee en el escrito de los hijos de Javier Carmona.

Cuando Tula presentó su demanda para solicitar la tutoría de su hija, no subsanó no errores que encontró el juez y por eso el proceso se está dilatando. Estos errores tienen que ver con que la conductora no precisó su domicilio y datos como teléfono y correo electrónico.

“Ante las evidencias y el tiempo transcurrido desde las dos demandas iniciadas por Tula Rodríguez, en la que se incurren los mismos errores observados y finalmente archivados por instancia judicial, hace suponer que no existe voluntad para resolver este tema. Por ello solicitamos que la Tula Rodríguez inicie los actos legales que corresponde a fin de lograr que el juez, mediante mandato judicial, le otorgue la tutoría de nuestra hermana menor y, con ello, se pueda finalmente disponer de común acuerdo sobre los bienes dejados por Javier Carmona”, finaliza la carta.

