No le hace caso a su pedido. Magaly Medina no tuvo reparo en responderle con todo a Tula Rodríguez, quien mediante su programa “En boca de todos”, le habría pedido que pare de difundir “noticias falsas” sobre las propiedades de su esposo Javier Carmona.

Y es que recordemos que Paola Bisso, primera esposa del exgerente de televisión, salió en el programa de la popular ‘Urraca’ para revelar que la conductora no daba su brazo a torcer y que querría quedarse con parte de las propiedades que le pertenecen a Lucas y Tadeo, hijos mayores de Carmona.

“Sales, reclamas, lloriqueas y te victimizas para que un país entero diga: ‘que mala la Magaly, pobrecita la Tula’. No te sirve porque hay mucha gente que no cree las cosas que dices. Así como hablas de tu hija y te victimizas, así también la madre de los hijos mayores de Carmona tiene derecho a hablar. ¿Por qué le quitas esa autoridad moral? La señora tuvo sus errores hace muchos años, motivo por el que Javier Carmona se hizo cargo de sus hijos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la figura de ATV aseguró que ella no tiene la culpa de las disputas internas que tenga Tula con los hijos de su difunto esposo, ya que solo es una vocera que trasmite información al público.

“Yo solo soy una vocera. Los hijos Lucas y Tadeo mandan esta carta y yo se la trasmito al público y a ti, porque tú y tus hijastros no pueden hablar, no se ponen de acuerdo. A mi no me acuses de algo que no tengo que ver. Tula, no tienes que dirigirte a mi, porque la que ha ocasionado esto, según leo en esta nota, eres tú y por no haber hecho lo que tenías que hacer. ¿Qué te cuesta? Si dices que tienes un montón de propiedades, te va muy bien, habla con ellos...”, agregó indignada.

“Deja de victimizarte y has lo que te están pidiendo tus hijastros y así vas a mantener la paz en tu familia. La que le causa ese dolor a tu hija no soy yo, son estas disputas internas que tienes con tus hijastros”, finalizó.

