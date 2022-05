Más señales de que no hay solución. El ampay a Aldo Miyashiro ha desatado revuelo en el mundo de ‘Chollywood’, debido a que fue captado besando a Fiorella Retiz, pese a tener esposa y hoy Rodrigo González delata al ‘chino’.

“No vemos a Érika por ninguna parte (...) No está, no está”, fue así como Rodrigo González y ‘Amor y fuego’, dejaron al descubierto a Miyashiro, quien habría eliminado las pocas fotos que tenía con su esposa en ‘Instagram’.

El perdón de Aldo Miyashiro

“Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika, porque traicioné su confianza (…) seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida. Cometí un error y solo quiero pedir perdón”, fue este el polémico mensaje del ‘chino’, por el que además fue criticado por defender a Fiorella Retiz.

