Este viernes 6 de mayo de 2022, durante el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González arremetió contra Tula Rodríguez y la acusó de “utilizar” a su hija para defenderse de las acusaciones de Lucas y Tadeo Carmona, hijos mayores de Javier Carmona.

“La Tula defendiéndose como puede, diciendo qué se yo, lo que se le ocurrió para salir adelante de ese momento, y al día siguiente, en el mismo canal, por el mismo aire de América Televisión ¿el tema de la mañana cuál fue? Las herencias, la guerra por las herencias”, comentó el conductor sobre el programa “América hoy” y aprovechó para tildar de “hipócrita, venenosa, falsa” a Gisela Valcárcel.

Sin embargo, Gigi Mitre decidió profundizar sobre la ética de Tula Rodríguez: “No sé exactamente cómo van las cosas, lo que sí yo creo es que por ley, hay cosas que efectivamente no se pueden cambiar, pero también hay cosas que la ética te hace ver que hay alguna forma que ya que no se hizo de una forma legal, por decirlo así, pero cumpliendo lo que quiso la persona en vida, se puede arreglar, siempre hay formas”.

“Sí, pero la Tula también pertenece al grupo de las ‘vístimas’, ella llora y solloza y ‘por favor’. No, cuando tienes la verdad contigo sales, respondes, aclaras, pones los puntos sobre las íes y das tu versión”, aseguró Rodrigo González. “Lo que pasa es que como es de los tres hermanos porque claro, ella es tan hija de Javier Carmona como ellos, pero lo que pasa es que como han dejado vacíos, parece que hay algo que necesitan de parte de ella para poder repartirlo y ella no lo hace”, añadió.

Pero el conductor no se quedó callado y sorprendió al señalar que la hija de Tula Rodríguez sí es lo suficientemente grande en situaciones convenientes: “Si tienes una hija adolescente que tiene edad para hacer TikToks contigo, para publicitar contigo, para facturar juntas porque para eso sí es muy grandecita ¿no? Entonces también me parece que pueden tener también, tú, sobretodo tú, sabrás cómo llegar a ella y explicarle la situación”.

En ese sentido, Rodrigo González afirmó que Tula Rodríguez está utilizando a su hija para defenderse: “Pero salir y pedir a las partes que denuncian que se callen porque tu hija y no sé cuántos, no es una opción, es una victimización que estás utilizando a la niña para tapar algo que hay detrás. Si tú tienes la verdad contigo, sales y explicas, si la familia tiene una versión, sale y la da, ya después la gente sacará sus conclusiones, que es lo último que te debe importar, pero pedir que no toquen el tema cuando además hay una familia que te está denunciando”.

“Sí, nada que ver, me parece hasta peor”, concluyó Gigi Mitre.

Rodrigo González - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

