Magaly Medina disparó - de alguna manera - contra Rodrigo González, luego de su entrevista de más de una hora con Mario Irivarren, quien está en el ojo de la tormenta por haber agredido a su expareja Vania Bludau.

Y es que fue Gigi Mitre quien puso en su sitio al exchico reality EN VIVO cuando él comenzó a minimizar sus actitudes violentas y agresivas, argumentando que tiene amigos con un comportamiento similar al suyo.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ opinó al respecto y agregó: “¿acaso tus amigos van por allí intentando ahorcar a sus enamoradas? lo dice como si fuera algo normal y corriente, ¿tus amigos tratan a si a sus enamoradas? ¿a sus esposas? no normalizamos este tipo de comportamiento”.

La ‘Urraca’ hacía referencia a lo señalado por el mismo Mario, quien admitió que agarró a Vania por la nuca y le ejerció presión.

Magaly consideró que solo Gigi hizo preguntas “punzantes” ante el descargo del influencer.

“Lo ha disfrazado con bonitas palabras y ha tenido para despacharse... no fue hasta que Vania comenzó a intervenir en este programa de la tarde (’Amor y Fuego’) que recién las preguntas de Gigi se hicieron más punzantes, porque ella fue la que por lo menos picó un poquito más porque no está bien normalizar esto, no es un tipo de conducta que se pueda normalizar y no podemos tolerar que una persona se siente con nosotros acá y nos diga ‘pero bueno, todo el mundo lo hace, mis amigos lo hacen’. ¡Alto! ¡un momento!, alguien está mal allí”, comentó Medina.

TE PUEDE INTERESAR