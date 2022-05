Mario Irivarren reapareció en televisión para responder con lujo de detalles a su expareja Vania Bludau, quien lo acusó de agredirla y protagonizar varios episodios de violencia durante los casi dos años de relación que tuvieron.

El exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ fue consultado por lo que narró Vania al productor de ‘Magaly TV La Firme’: “él, delante de todos sus amigos, la agarró del cuello”, comentó Magaly Medina, según testimonio de la modelo”.

¿Cual es la versión de Mario Irivarren sobre agresión a Vania Bludau?

Mario Irivarren contó su versión y admitió que sí le agarró del cuello, aunque dijo que no ocurrió tal como lo describió Vania.

“Eso no ocurrió (...) yo cuando me molesto grito y cuando traspaso esa barrera del autocontrol me pongo colérico y grito, a mi no me gusta y es por eso que llevo terapia. Como yo gritaba Vania se dio media vuelta y fue. En ese ínterin que yo he ido por atrás y le he apretado la nuca, es decir, en vez de agarrarle el brazo, le agarré la parte detrás del cuello, he hecho como si la he querido agarrar, he hecho presión y la he soltado”, comentó.

Mario Irivarren sobre agresión a Vania Bludau

TE PUEDE INTERESAR