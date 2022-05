Vania Bludau, de 31 años de edad, confirmó que fu victima de agresión por parte de Mario Irivarren durante los casi dos años que estuvieron juntos. La gota que derramó el vaso fue un episodio de violencia ocurrido en una discoteca cuando el exchico reality la agarró del cuello, según le contó al productor de ‘Magaly TV La Firme’.

¿Por qué Mario Irivarren no admite agresiones? “Él dice que, bueno, lo que me escribió es que no quiere lapidarse mediáticamente, porque decir ese tipo de cosas ante una cámaras es lapidarse mediáticamente”, contó Vania.

Y aunque la modelo está esperando que Irivarren salga ante todos y asuma sus responsabilidad por los maltratos que ella sufrió, Vania no quiere denunciarlo penalmente.

“He estado hablando con Mario ahorita y apelo a su juicio, de verdad. [¿Te ha dicho que te agredió físicamente?] Sí, me lo ha dicho”, dijo la modelo.

Ella fue captada por los ‘urracos’ de Magaly Medina y confesó por qué no quiere demandar a su expareja por presuntas agresiones físicas y psicológicas.

¿Por qué Vania no quiere denunciar a Mario Irivarren?

“En un país donde las mujeres somos agredidas, no podemos quedarnos calladas”, le dice la reportera de ‘Magaly TV La Firme’, a lo que Vania respondió: ”Yo sé eso... voy a apelar a su buen juicio y a que sea honesto (y si me desmiente) me daría mucha pena”.

Aparentemente, Vania prefiere el silencio porque su supuesto agresor le daría pena: “sonará loco ya, me dirán ‘Vania haz esto, Vania denuncia’, pero créeme que el corazón que tengo es tan grande, que no me da (para denunciarlo)”.

