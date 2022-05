¡Fuertes declaraciones! Ángelo Fukuy no pudo evitar ser consultado sobre uno de los últimos acontecimientos que puso en jaque a toda la farándula: la infidelidad de Óscar Del Portal con Fiorella Méndez, coincidentemente expareja de su amigo Pedro Loli.

Y es que el cumbiambero aseguró que es amigo de la exintegrante de “La Banda del Chino”, sin embargo, señaló que actualmente ya no tienen contacto. “Nos conocimos pero no hemos seguido viéndonos. Lamento la situación, ya no he tenido contacto con ella. Siempre deseando a todas las personas que les vaya bien”, comenzó diciendo.

Aunque no quiso comentar mucho sobre el tema, Fukuy manifestó que espera que toda la ola mediática sobre ellos pase por el bien de sus respectivas familias.

“No soy bueno en el tema de los consejos, pero hace tiempo lastimaron mi corazó y solo deseo que esta marea pase y vuelva la calma. Está mal, debemos portarnos bien, cometemos errores, pero uno tiene que tratar de hacer las cosas bien”, agregó.

Por otra parte, el cantante peruano mencionó que si pasa por una situación parecida, él sí perdonaría una infidelidad. “Sí claro, son errores, somos humanos, hay que perdonar”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO