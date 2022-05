Tiene bastante ilusión. Valeria Piazza retornó de su viaje por Europa para formar parte de “Más Espectáculos” junto a Rebeca Escribens, donde además confesó que congelará sus óvulos para convertirse en madre en el futuro.

Todo se dio cuando la popular ‘Doña Rebe’ presentó uh informe de la modelo en Barcelona probándose vestidos de novia de una lujosa marca internacional. Según contó, esta situación ya la habría conversado con su actual pareja y novio, Pierre Cateriano.

“Yo me quiero casar este año, pero te voy a contar algo, he decidido esperar un poquito más para tener hijos, por eso este año voy a congelar mis óvulos”, comenzó diciendo la exreina de belleza.

En ese sentido, Piazza confesó que tomó esta radical decisión porque a pesar de tener deseos de convertirse en madre, por el momento tiene otros proyectos en mente.

“No sé si en dos o tres años me gustaría tener un hijito, pero he decidido que este año (congelará sus óvulos). Es un tema tabú, que no se habla mucho, pero es lo mejor. Una vez que viene un hijo te cambia la vida”, agregó la conductora de TV.

