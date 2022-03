La tarde del jueves 23 de marzo, la conductora Valeria Piazza y su novio, Pierre Cateriano, recibieron las llaves de su nuevo departamento y se mostraron emocionados en Instagram Stories.

“If you can dream it, you can do it (si puedes soñarlo, puedes hacerlo). Después de 12 años creciendo juntos, mucho trabajo e incontables amanecidas finalmente lo LOGRAMOS! Hoy recibimos las llaves de nuestro primer depa!”, escribió Valeria Piazza en Instagram, donde compartió fotos del importante momento.

“No puedo más con la emoción y me encanta poder compartir cada etapa de nuestras vidas con ustedes. Gracias por tan lindas energías. pd: Ahora si empezamos con la mudanza y decoración”, expresó la presentadora de América Espectáculos.

Por su parte, Pierre Cateriano también reveló que estaba muy emocionado por esta nueva etapa en sus vidas: “Estamos felices. Tenemos 12 años juntos, vivimos en un depa alquilado hace poco más de 3. Compramos este proyecto en planos, pero por la pandemia se alargó más de lo previsto. Ahora toca ir llenándolo de a poco con mucho amor y sobretodo juntos”.

“Gracias por alegrarse con nosotros. Me encanta compartir este momento con ustedes”, agradeció Valeria Piazza a sus seguidores.

Cabe resaltar que la pareja se mudará a este departamento meses antes de su boda. Valeria Piazza y su pareja llegarán al altar en el mes de octubre de 2022.

Fuente: Instagram @valepiazzav | Instagram @pierre_c_m

