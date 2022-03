¡Se encienden las alarmas! Ángelo Fukuy decidió irse a Trujillo junto a su esposa para celebrar el matrimonio de unos amigos cercanos. Sin embargo, con lo que no contó el cumbiambero, es que unos seguidores los captarían un poco pasadito de copas.

Esta vez fue Samuel Suárez, creador del portal web de espectáculos “Instarándula”, quien publicó varios videos y fotos del exintegrante de Gran Orquesta Internacional en aparente estado de ebriedad y abrazando un poste para poder mantenerse de pie.

“Causa, el Fukuy llegando bomba en el poste tapa mi nombre... Hotel César Trujillo”, le escribió un seguidor al popular ‘Samu’. “El exvocalista de los Hermanos Yaipén sacando los pasos prohibidos en boda trujillana”, escribió el periodista.

“Yo he dicho que no me voy a burlar de la situación, porque vaya a ser que me vean a mi también abrazando un poste... Esas cosas suelen pasar, la gente tiene derecho a divertirse”, dijo entre risas Samuel.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO