Hace una semana, el cantante de cumbia Bryan Arámbulo se convirtió en la comidilla de todos los portales de espectáculos luego que se viralizara un video donde sale resguardado con excesiva seguridad a su salida de un show en Chimbote, algo que le generó muchas críticas en redes sociales.

Ahora, el interprete de “Te juro que te amo” se presentó en uno de los sketch del programa “JB en ATV” donde fue consultado por el polémico momento que protagonizó.

El cumbiambero aseguró ser un muchacho humilde y explicó que la seguridad es parte del servicio de las promotoras de eventos. “A mí no me cuida ni el perro que tengo (...) Los promotores que nos contratan siempre ponen su gente de seguridad”, comenzó diciendo el joven.

“Ellos dicen ‘jalen al artista y llévenlo directamente al escenario’. Varias veces me he molestado porque les digo que me dejen caminar tranquilo. Yo no tengo seguridad, somos un grupo humilde”, aclaró.

Por último, Bryan Arámbulo habló sobre sus fanáticos que lo esperan tras cada presentación. “No les voy a mentir, hubo eventos en los que he sentido que me han metido la mano por todos lados. Me ha pasado que me han empujado y hasta arañado, pero es parte de ser famoso”, expresó.

Fotos y Video: (ATV | Instagram/@bryanarambuloperu).

