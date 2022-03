Kyara Villanella- hija de Keiko Fujimori y Mark Vitto Villanella- se ha convertido en tendencia en Twitter luego de su triunfo en el certamen de belleza “Miss Perú La Pre”. La jovencita comparte la corona con Gaela Barraza, Mia Loveday y Alondra Huárac.

La adolescente, si bien es cierto cuenta con belleza y con talento, nació con gran popularidad al ser hija de la excandidata presidencial de Fuerza Popular y nieta del expresidente Alberto Fujimori.

Por este motivo, muchos usuarios han mostrado su rechazo a la elección de Kyara Villanella como una de las ganadoras, incluso algunos acusaron a la organización de cometer fraude.

Sin embargo, frente a la ola de comentarios negativos, otro grupo de cibernautas han expresado todo su apoyo a la influencer de 14 años por el ciberbullying del cual es víctima.

“Kiara, la hija de Keiko, no tiene culpa alguna sobre lo que hizo y no hizo su familia”, “Es una niña que viene siendo acosada sin que hasta ahora haya un pronunciamiento del Ministerio de la Mujer o de las ONG feministas”, “Dan vergüenza ajena! Ya superen sus odios”, “Defender y respetar a Kiara no nos hace fujimoristas , nos muestra como seres humanos correctos, nada justifica agravios y ataques a una joven”, fueron algunos de los comentarios respaldando a la joven.

¿Quién es Kyara Villanella?

Kyara, hija de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, es toda la influencer en Tiktok e Instagram, en la primera está cerca de llegar al millón de seguidores, mientras que en la otra ya ha pasado los 300 mil.

La jovencita acaba de convertirse en la flamante ganadora del “Miss Perú La Pre” que se realizó este viernes 11 de marzo.

