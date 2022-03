Kyara Villanella Fujimori, hija de Keiko Fujimori y nieta del expresidente Alberto Fujimori fue elegida como una de las cuatro reinas de belleza del concurso “Miss Perú, La Pre”. Gaela Barraza, hija de “Tomate” Barraza y Danuska Zapata y Alondra Huárac, hija del productor Nilver Huárac fueron las otras ganadoras.

La influencer de 14 años destacó entre sus compañeras por su carisma y personalidad y se robó el show en el certamen de belleza que organizó Jessica Newton.

A través de su cuenta de Instagram, la organización reveló la participación de Kyara Villanella durante su entrevista personal donde respondió cuales fueron las razones por la que decidió participar en el certamen.

“La belleza en este certamen es de adentro, no de afuera. Yo de chiquita siempre veía las películas donde la más bonita no ganaba, pero era la que tenía más talento y la que transmitía una mejor vibra. Yo tengo ahora una plataforma muy muy grande donde la mayoría de personas solo me conocen por afuera y quiero mostrarles la persona que soy por adentro”, manifestó en un inicio.

Consultada por como es por dentro, la hija de la excandidata presidencial respondió: “Soy alegre, soy positiva. Intento lo mejor en el colegio y en todo lo que puedo. Soy disciplinada, desde pequeña tuve que encargarme de mi hermana. Sobre todo soy positiva, porque siempre espero lo mejor”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO