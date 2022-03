La hija de Carlos “Tomate” Barraza y Danuska Zapata, Gaela Barraza, buscará entrar al Top 20 del certamen de belleza ‘Miss Perú, La Pre”, donde competirá con las guapas jovencitas Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Alondra Huarac, hija del productor musical Nilver Huarac.

La jovencita de 14 años contó a la organización del evento como se animó a participar en el concurso y explicó por que debería llevarse la corona.

“Estoy en esta competencia porque siento que esto me va a hacer ganar una nueva experiencia y es algo que realmente me apasiona. Gracias por esta oportunidad y espero que pueda cumplir mi sueño”, detalla la publicación en el Instagram oficial del certamen.

Kyara Villanella revela por qué decidió postular al Miss Perú La Pre

Al igual que Gaela Barraza, Kyara Villanella Fujimori reveló por qué decidió postular al certamen “Miss Perú, La Pre”.

“Desde pequeña me ha encantando el arte, la poesía, hacer deporte y hablar en frente de otros. Estoy en este concurso porque es una oportunidad para que me conozcan no solo por fuera, sino por dentro, y que podamos mostrar nuestra belleza interior”, contó Fujimori-Villanella.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO