El empresario Juan Víctor Sánchez se presentó este viernes 4 de marzo en el programa “Amor y Fuego” para expresar sus disculpas a Andrea San Martin, luego de que su madre Alicia Díaz publicó unos audios y videos que demostraría que la modelo consume marihuana.

En la entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, el extripulante de cabina aseguró que no quería dejar mal parada a la mamá de su pequeña y reveló que él que no sabía nada de las acciones de su madre.

“Tenemos que haber llegado a este punto, lamentablemente, a mí me duele bastante, no he querido de forma indirecta hacer quedar mal a la mama de mi hija, lo siento por eso lado. Pero no puedo ver a mi hija”, comentó.

Asimismo, Juan Víctor reconoció que su progenitora se excedió al realizar esa denuncia en sus redes sociales ya que no ayuda en nada en su batalla legal con la “Ojiverde”.

“Considero que se excedió en hacer eso. De frente lo posteó”, indicó el joven padre tras ser consultado por si tenía conocimiento sobre las acciones que iba a tomar su mamá.

