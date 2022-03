Juan Víctor Sánchez se presentó en el programa Amor y fuego este viernes 4 de marzo de 2022 luego que su denuncia contra Andrea San Martín fuera archivada. El ex de la ‘ojiverde’ reveló estar muy afectado porque, pese a que ya pasaron varios meses, todavía no puede ver a su hija con normalidad.

“No puedo ver a mi hija, en esta desesperación no voy a actuar de manera violenta, no voy a esperar afuera del colegio de mi hija y la voy a arrebatar para que luego digan ‘oh, ha secuestrado a mi hija’”, comentó Juan Víctor. “Empeorarías todo”, le dijo Rodrigo González.

Sin embargo, Juan Víctor confesó haberlo pensado: “Es cierto, pero cuántos papás en ese momento de desesperación quisieran hacerlo, o sea, lo he pensado, créeme que lo he pensado. Alguna vez he pasado cerca de la casa y he dicho pucha, voy a esperar a ver si mi hija por ahí sale, converso con ella y no necesariamente de manera violenta, sino ‘mi amor, vamos’, es mi hija”.

Sobre la pensión que da a su hija, Juan Víctor reveló que Andrea le sigue pidiendo aumentar el monto: “No hay ningún acuerdo económico, no hay, no existe. Intentamos, pero el documento no se llegó a un acuerdo porque ella me estaba pidiendo el doble de lo que yo podía darle”.

El extripulante de cabina también consideró que a Andrea San Martín no le interesa que su situación económica no le permita aumentar la pensión: “Sí sabe, pero no le importa (...) yo estoy 14 días con mi hija, yo también tengo gastos con mi hija”.

“¿Por qué ya no tengo 14 días con mi hija? Porque a ella se le da la gana simplemente y ya, ¿tengo que pagarle un pensión entera porque a ella se le da la gana? Ella está tomando las decisiones como si fuera una jueza”, manifestó Juan Víctor.

Incluso, Juan Víctor reveló que, cuando todavía trabajaba en la aerolínea Latam, Andrea San Martín intentó manipular a Alicia Díaz, su madre, quien salió en defensa de la ‘ojiverde’ y reclamó a la novia de Juan Víctor: “En algún momento tuve un problema con mi mamá porque, la verdad es esta, ella manipuló a mi mamá a decirle que yo no iba a ver a mi hija, cuando yo volaba. Por ejemplo, de cinco días que tenía libres, estaba con mis hijos cuatro días y compartía con mi novia un día, y ese día le decía ‘no está compartiendo con su hija’. Mi mamá iba y le reclamaba a la persona con quien yo estaba en ese momento a decirle ‘oye, deja que comparta con sus hijos’. No era verdad, mi mamá lo sabe eso”.

Fuente: Willax Televisión

