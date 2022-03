Andrea San Martín lleva varios meses prohibiendo que Juan Víctor Sánchez tenga visitas con externamiento de su hija de tres años. Pese a todo el escándalo, la acusación de Juan Víctor ha sido archivada y él todavía no puede ser a su niña con normalidad.

Pero no es la primera vez que Andrea San Martín protagoniza este caso. En el año 2019 seguía peleando públicamente con el padre de su hija mayor -quien nuevamente es su pareja-, Sebastián Lizarzaburu, a quien también obligaba a ingresar a su casa para poder visitar a la pequeña Maia.

Así lo denunciaba el ‘hombre roca’ entre lágrimas en enero del 2019 en el programa Válgame Dios: “¿Qué clase de estabilidad emocional le puedes dar a una niña donde su papá solamente se encierra en su caso porque así se lo permiten y eso es lo único que le queda porque es lo que le da la gana? ¿Y los únicos recuerdos que tiene con su papá es estar en cuatro paredes? ¿Y encima que tiene otra hija que también tiene otro papá? ¿Qué estabilidad emocional le estás dando?”.

En ese entonces, la defensa de Andrea San Martín era que Sebastián no le pasaba suficiente dinero: “Eso es lo que ella dice ‘mal padre porque no pasa lo que yo le pido’, y no es así, o sea, hay personas que pueden pasar sumas extraordinarias, yo no puedo”.

“Me dijo ‘no, porque Maia no va al baño contigo sola ¿y si quiere ir al baño en la calle? Ella no va al baño contigo y debería preocuparte eso’. ¿Me estás diciendo que yo no puedo sacar a mi hija porque Maia no va al baño conmigo? (...)”, indicó Sebastián Lizarzaburu en ese tiempo.

El ‘hombre roca’ contó que enseñó a su hija a ir al baño con él para que lo dejen salir con ella, pero Andrea San Martín siguió negándole el permiso: “Como yo había regresado con mi enamorada, oh, casualidad, cuando yo tengo pareja empiezan los problemas”.

Incluso, la ‘ojiverde’ se negó a que Sebastián se lleve a su hija en Navidad: su condición era que la familia del ‘hombre roca’ ingrese a su casa para visitar a la niña: “Pedí que el 25 la pase en la tarde con mi famila, me dijo ‘no, yo tengo todo programado, tengo cosas que hacer, si quieres que venga tu famlia a mi casa’. Le dije ‘¿tú estás loca? Mi famila no tiene nada que hacer en tu casa, yo entiendo todo lo que me dices, te estoy pidiendo Navidad’, ‘por favor, estoy trabajando’, algo así me dijo”, relató.

