Juan Víctor Sánchez, padre de la segunda hija de Andrea San Martín, presentó el audio completo donde la modelo confiesa que estuvo fumando - supuestamente marihuana - “para estar tranquila”. El extripulante de avión se presentó EN VIVO en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Según contó Juan Víctor, el audio fue registrado cuando su hija tenía un año, en el 2019. Como se recuerda, un fragmento del polémico audio fue difundido por Alicia Díaz, madre de Juan Víctor, en sus redes sociales, el pasado 3 de marzo.

“Mi mamá tuvo una buena relación hasta octubre del 2020 con ella, se llevaban muy bien, mi mamá sabía todas las intimidades de ella”, comentó la expareja de Andrea San Martín en el set de la periodista Magaly Medina.

El audio completo de Andrea San Martín tras fumar marihuana

En la última edición de Magaly TV La Firme, se difundió el audio completo donde Andrea San Martín admite haber fumado. En este material se escucha a la popular ‘Ojiverde’ decir que ya no le está dando de lactar a su hija y necesitaba relajarse.

Asimismo, revela que también fumó cuando era menor de edad, y que “sentía que iba a morir”. Durante toda su confesión, la exintegrante de ‘la Banda de Chino’ no deja de reírse.

“En verdad toda mi tarde me la he pasado como que ¡fresh! y he descubierto que tengo que fumar para poder estar tranquila, o sea, en verdad. Literalmente, ya no le estoy dando leche a Lara y necesitaba relajarme... Yo en verdad nunca he fumado porque la primera vez que probé, cuando era chibolita, no sabía fumar y me dio la pálida, sentía que iba a morir y esta vez como ya estoy grande, obviamente ya no es la viveza, sino simplemente es como relajarte... Estuve en plan de relajo toda la tarde, fresh, te lo juro que escuchaba que todo el mundo se peleaba acá y yo solo me reía de todo, pero luego me dio como el sentimiento. No sé qué me dijo y me puse sensible y me puse a llorar, fue muy chistoso en verdad, me he relajado un montón”, indica Andrea San Martín en dicho audio.

Cabe mencionar que la madre de Juan Víctor también evidenció con fotografías y videos que las sustancias prohibidas estaban al alcance de sus menores hijas.

