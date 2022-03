La madre de Juan Víctor Sánchez se cansó de la situación y decidió exponer a Andrea San Martín con pruebas. Esta vez, difundió un audio donde se escucha a la ‘ojiverde’ admitir que debe fumar marihuana para mantenerse tranquila.

Inicialmente, la señora Alicia Díaz compartió un video de la casa de Andrea San Martín donde se ve el alucinógeon al alcande de las hijas de Andrea San Martín: “Aquí en esta repisa hay marihuana y un encendedor al alcance de las niñas”.

“De allí las encerronas del fin de semana y mandaban a las niñas donde la abuela”, comentó la madre de Juan Víctor sobre las veces que Andrea San Martín manda a sus hijas con su abuela para encerrarse con Sebastián Lizarzaburu.

Incluso compartió un video que la misma Andrea San Martín publicó en sus redes sociales donde se demuestra que aparentemente estaba fumando con su pareja: “recontra high. El encendedor y las pilas en medio”.

Esto habría sido grabado el día del cumpleaños de la hija de Juan Víctor, que coincide con el cumpleaños de Sebastián Lizarzaburu.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un audio publicado por la madre de Juan Víctor. En este se escucha a Andrea San Martín admitiendo que tiene que fumar marihuana para mantenerse tranquila.

“Jajaja, escúchame. ¡Ay! En verdad toda mi tarde me la he pasado como que ¡fresh! y he descubierto que tengo que fumar para poder estar tranquila, o sea, en verdad”, indica Andrea San Martín en dicho audio.

Andrea San Martín - diario OJO

Fuente: Instagram @aliciadvm

