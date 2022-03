Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, celebró la aprobación del pre-dictamen de los proyectos ley que regulan la tenencia compartida en el Perú en el Congreso de la República.

“Mi mucha sigue en el juzgado”, señaló Juan Víctor, quien explicó que no va a visitar a su hija por las condiciones que Andrea San Martín le exige para verla: estar encerrado en su departamento con cámaras de seguiridad, sin derecho al externamiento.

A través de Instagram, Juan Víctor compartió la noticia que, con 12 votos a favor, se aprobó el pre-dictamen de los proyectos ley 1196 y 1120 en la Comisión de la Mujer y Familia del Parlamento. Por su parte, reveló que él seguirá luchando por su hija en la vía legal.

“Si no voy a ver a mi hija es porque me afecta, más que me dé satisfacción verla. Sé que si intento ir a recogerla... regresaré a mi casa solo”, lamentó el extripulante de cabina.

En ese sentido, Juan Víctor explicó que no es sencillo ni justo ver a su hija en esas condiciones: “Fácil puede ser decir “pero si la amas, igual vas a verla por sobre todo. No es fácil, no es sano, no es justo”.

“No estoy hablando mal de nadie”, aclaró, pero también expresó su deseo de volver a estar con total normalidad con la niña: “Amo a mi hija y quiero lo mejor para ella, sin usar una sola mentira sigo luchando”.

Foto: Instagram Juan Víctor Sánchez

