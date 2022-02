Juan Víctor Sánchez se reencontró con su hija tras varias semanas separados y esta vez fue a visitarla acompañado de su familia. Sin embargo, el extripulante de cabina confesó que Andrea San Martín le negó el acceso a Daniela, la novia de Juan Víctor.

Todo ocurrió cuando un usuario cuestionó a Juan Víctor por publicar las imágenes del reencuentro con su hija Lara, de tres años. En las fotos también aparece Sebastián, el hermano mayor de Lara, y el padre y la hermana de Juan Víctor.

“Tuvo que venir tu hermana para que dejes el miedo de ir a visitar a tu hija a su casa... ¿por qué le das las gracias? Si ya tenías permiso para ir a visitarla, otra cosa que no hayas querido ir solo. Ahora que recién viene tu hermana has aceptado ir. No trates de engañar a la gente y hacer ver a tu hermana como la heroína”, escribió el usuario.

Juan Víctor Sánchez no se quedó callado y aclaró que no había ido a la casa de Andrea San Martín porque es muy incómodo estar vigilado constantemente y no poder llevarse a su hija: “te cuento, el ir a ese domicilio y ver a mi hija y estar encerrado en 4 paredes con mi amiga la cámara de seguridad, me es incómodo... más aún con gente que no es de mi agrado... tengo que yo... siendo padre desde antes que nazca mi hija, tengo que ir a VISITAR a mi hija”.

Asimismo, Juan Víctor Sánchez reveló que a veces iba a visitar a Lara a sus clases de natación, pero dejó entrever que la ‘ojiverde’ cambiaba las fechas para impedir los encuentros: “iba a la natación y no se me avisaba si mi hija no iba y le cambiaban el horario... me incomoda tener que ir a visitar a mi hija”.

Por si fuera poco, Juan Víctor reveló que su hermana solicitó a Andrea San Martín que los dejen pasar a su casa para ver a Lara. La influencer aceptó la visita, pero impidió el ingreso de Daniela, la mujer que es novia de Juan Víctor desde hace más de dos años: “Disculpa que no todo sea color de rosa en este perfil... y le agradezco a mi hermana porque tuvo que pedir que pueda ir mi papá... y a mi novia que es mi familia, se le negó el acceso... si esto no te agrada... qué hacemos aquí?!”.

