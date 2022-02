La influencer Andrea San Martín se pronunció sobre sus cambios físicos en su cuenta de Instagram. La ‘ojiverde’ contó que llegó a su “límite” y ha empezado a realizar cambios para estar más saludable.

Inicialmente, Andrea San Martín contó qué cambió entre sus hábitos de hace varios años, cuando era una chica reality y hacía deporte, a su actual rutina: “para mí es muy difícil porque antes, cuando no tenía hijas, claro, todo el tiempo era mí y yo, de por sí, no es que sea aficionada al deporte ni nada por el estilo, pero como mi vida solo era ir a chambear, levantarme, entrenar, comer tranqui, no tenía estrés ni nada por el estilo”.

“Mi vida cambió mucho cuando tuve hijas, sin embargo nunca me suelo tirar a muerto. En realidad he tocado fondo respecto a mi peso en algún momento, arrastrar ciertas enfermedades familiares. Entonces no es tan fácil y es, a veces, estresante, sobre todo con el tema de las redes sociales que son muy angustiantes y muy mala vibra, yo siempre digo que no te tires a muerto, siempre vuelve a empezar”, manifestó.

Según la ‘ojiverde’, nunca podrá verse tan delgada como otras personas: “Mi estructura ósea es súper ancha, yo puedo estar bien de peso, inclusive después de que me operé y pesaba 63, o cuando he pesado menos de 60, mi estructura ósea es mucho más ancha por descendencia, mis piernas son más cortas, mido 1.60, o sea, no soy muy alta, no disimulo tanto el tema de la estructura ósea, mi cara es mucho más ancha”.

“No se traumen, todos queremos vernos bien, obviamente a mí tampoco me gusta subir de peso, también soy consciente que mi tiempo no es el mismo que el de antes y así me quiera organizar, no voy a sacrificar otras cosas como por ejemplo cumplir con mis hijas por tener que estar traumada con el tema de mi apariencia física”, explicó Andrea San Martín.

No obstante, Andrea San Martín admitió que está haciendo cambios porque ya llegó a su límite: “Yo sé que ya estoy en mi límite entre, que no porque me vean más gorda o menos gorda, que también me pueda incomodar un poco, sino por límites de salud”.





Fuente: Instagram Andrea San Martín

TE PUEDE INTERESAR