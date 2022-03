Miss Perú La Pre 2022 llevó a cabo su semifinal el último viernes 11 de marzo, entre las que se encuentran las hijas de algunos famosos como Keiko Fujimori, Carlos ‘Tomate’ Barraza y Nilver Huarac. Sin embargo, la cuarta jovencita, que no tiene vínculo con alguna persona del medio es Mía Loveday.

Recordemos que la menor se encuentra en la lista junto a Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac, quienes se mostraron muy emocionadas con este reconocimiento a su esfuerzo.

¿Quién es Mía Loveday?

Mía Loveday es una adolescente de tan solo 15 años de edad, hija de padre peruano y madre peruana-francesa. Sería muy amante del mundo del espectáculo y sus hobbies son practicar equitación y escuchar música, según muestra en sus redes sociales.

Cabe señalar que a inicios de marzo del presente año, Miss Perú La Pre 2022 compartió mediante su página oficial de Instagram un post en el que Mía Loveday se presentaba y explicaba qué la motivo a concursar.

“Me uní al casting del concurso porque me pareció una bonita actividad, nunca hubiese imaginado que llegaría hasta aquí. Durante los cursos me he dado cuenta que una modelo es más que una cara bonita, lleva consigo una gran responsabilidad y un trabajo arduo. Voy a demostrar que todo lo que he aprendido valió completamente el esfuerzo”, expresó bastante emocionada.

