¡Sin pelos en la lengua! Ethel Pozo se mostró bastante emocionada por cumplir cinco años en la conducción de dos programas de televisión, motivo por el que decidió también responderle a sus distintos detractores, entre ellos, Rodrigo González y Magaly Medina, quienes la tildan como la “buenita” de la pantalla chica.

“Me siento con más seguridad, al principio estaba nerviosa, ahora con ganas de comunicarme con las mujeres, como en el primer día. Sigo aprendiendo, pero me siento mucho más segura que al inicio”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que en ‘América Hoy’, ningún conductor tiene “un personaje”, sino que se muestran tal cual son con sus distintas personalidades.

“No lo siento como una crítica, soy una persona equilibrada, me gusta estar en paz. Muchos pueden pensar que en América Hoy cada una tiene un personaje, pero nada que ver, es nuestra personalidad”, agregó.

“Nada me puede sacar de mis casillas, excepto que mis hijas se enfermen. Eso de blandita no lo soy, no soy nada blandita, al contrario dicen que le doy muy duro a los hombres. Soy así tranquila, me muestro como soy en la vida real”, expresó.

