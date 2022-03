La cubana Dalia Durán salió a responder los cuestionamientos que hizo su expareja John Kelvin en sus redes sociales. Y es que el cantante, que se encuentra en prisión desde hace 8 meses, aseguró que nunca dejo desamparados a sus pequeños luego que se conociera que la extranjera fue desalojada del departamento en Magdalena donde vivía con sus cuatro hijos.

“No voy a permitir que se beneficien del dolor ajeno y la sobreexposición de mi sangre. A mis hijos decirle que no están solos y que los amo con todo mi corazón”, posteó el cantante en una publicación en su cuenta de Facebook.

¿Qué dijo Dalia Durán sobre el mensaje de John Kelvin?

Ahora, la exmodelo de “Porque hoy es sábado con Andrés” le respondió a su exesposo y aseguró que nunca fue su intención aprovecharse de sus hijos ni dar pena en televisión.

“Jamás me aprovecharía de mis bebés. Imagino (que el mensaje) debe ser para los medios de comunicación”, declaró para Trome.

“Mi intención, en ningún momento, ha sido generar pena. Tuve una recaída emocional, pero para mí no hay imposibles. Mis hijos me tienen a mí y a nadie más y yo dejaré la lloradera porque de nada me sirve”, agregó.

John Kelvin se pronuncia desde la cárcel

El cumbiambero rompió su silencio y a través de una publicación en su cuenta de Facebook le envió un mensaje a sus pequeños hijos.

“8 meses de silencio. ¡Es momento de hablar! No voy a permitir que se beneficien del dolor ajeno y la sobreexposición de mi sangre. A mis hijos decirle que no están solos y que los amo con todo mi corazón. Siempre seremos padres, siempre velaremos por su bienestar. Nunca estuvieron ni estarán solos”, escribió.

“Dios bendiga a las personas que lucran con la desgracia ajena, la verdad siempre saldrá a la luz en el momento menos esperado. Es en este momento donde conocemos a las personas, las verdaderas amistades estarán a tu lado siempre. Pronto nos volveremos a encontrar”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR