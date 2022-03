Ethel Pozo y Gisela Valcárcel protagonizaron varias portadas en los últimos días tras la reaparición de Jorge Pozo, padre biológico de la conductora de ‘América HOY’, quien tenía la intención de demandar una pensión de alimentos.

El hecho generó indignación en un sector de la opinión pública, puesto que Jorge Antonio Pozo Ramal abandonó a Ethel cuando ella tenía 8 años, se fue a Estados Unidos y jamás le pasó manutención, según él mismo contó en entrevista al programa ‘Amor y Fuego’.

El hombre de 66 años desistió de su pedido, luego de que la ‘Señito’ y Ethel indicaran que no iban a pagarle ninguna pensión económica.

Sin embargo, se ha desatado la polémica por lo que señala el artículo N° 474 del Código Civil, que señala el padre de familia que se encuentre en estado de necesidad económica y con imposibilidad de mantenerse por sí mismo, podrá reclamar a los hijos mayores de edad una pensión de alimentos.

¿Y si el padre o madre abandonó a sus hijos?

El abogado Frank Acevedo explicó que los hijos están obligados a ayudar a sus padres o madres, así estos los hayan abandonados cuando era pequeños o no se hayan hecho responsables de su cuidado.

Y es que mucha gente opina que si el padre o la madre abandonó a sus hijos o nunca le dieron la atención, de ancianos no tienen ningún derecho a nada, “así estén enfermos, sin dinero o abandonados.

“En un contexto normal, si tu madre o padre están con vida estás obligado a obedecer, honrar y respetar a tus padres. Si son ancianos y no pueden valerse por sí mismos, estás obligado por ley a prestarles alimentos. Si tu padre o madre están enfermos debes socorrerlos, si su pensión de jubilación no le alcanza debes asistirlos económicamente. Si no tienen un techo donde vivir, deben vivir bajo el tuyo. Así ellos no lo hubieran hecho contigo”, comentó el abogado en un video grabado en TikTok.

¿Puedes ir a la cárcel si no ayudas a tus padres?

El abogado Frank Acevedo indicó que el juez no va a tomar en cuenta si el padre o madre abandonó a sus hijos.

“Un juez no va a juzgar si fue buen o mal padre o madre, el juez va a corroborar el estado de necesidad del progenitor, nada más. Y si como hijo, te negaste a pasarle alimento a tus padres estando obligado por mandato judicial, y tu padre o madre o muere, la pena de cárcel puede ser de hasta 6 años”.

