La modelo Alejandra Baigorria reveló que una expareja le exigió que le devuelva el anillo de compromiso con el que le pidió la mano. Se trata nada más y nada menos que del empresario Arturo Caballero, pues es el único hombre con el que la ‘rubia de Gamarra’ ha estado comprometida.

Durante el programa En boca de todos, Micheille Soifer preguntó a Alejandra Baigorria si alguna vez había devuelto un anillo de compromiso: “Sí, es que me lo pidieron y se lo lancé, pues”, respondió la empresaria.

Incluso, Alejandra Baigorria se animó a dar más detalles de lo ocurrido: “No (fue) hace mucho (...) creo que solamente me han dado anillo de compromiso una vez en la vida”, reveló.

En declaraciones para América Espectáculos, Alejandra Baigorria aseguró que no le molestó que Arturo Caballero le pidiera el anillo de compromiso, ya que ella no lo necesitaba:

“Siempre lo tomé con tranquilidad, creo que si no era, no era y ya está, y ya sabrá qué hacer con su anillo. No lo necesitaba, tampoco, así que ahí está, lo quiere, ahí está, es que yo soy bien orgullosa, la verdad”, manifestó.





Fuente: América Televisión

