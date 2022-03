¡Terrible! Guty Carrera sorprendió a propios y extraños al romper su silencio y revelar el calvario que vivió cuando Alejandra Baigorria lo denunció públicamente por violencia psicológica y física.

“Yo ya había superado el momento de la foto íntima, comencé a trabajar mucho, hasta que llegó la relación con Alejandra Baigorria, ese fue el momento más complicado de mi vida, cuando recibí una denuncia por violencia psicológica”, comenzó diciendo durante la entrevista con Milagros Leiva.

“Me acusaron de violencia psicológica, algunos personas también dijeron que hubo violencia física también, inventaron episodios de sangre, que la hice correr a uno de los grifos, nunca apareció ninguna prueba y el Poder Judicial determinó que no soy para nada culpable”, agregó bastante indignado.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención, fue que el popular ‘Potro’ comentó que fue tanta la depresión que vivió al ser señalado como presunto agresor, que hasta intentó quitarse la vida.

“Me aislé, no quise recibí visitas, porque en ese momento el mundo se había acabado para mi, no había solución... Experimenté por primera vez lo que era estar deprimido, nunca estuve medicado, pero estuve en un colapso nervioso importante”, expresó.

“Yo me acuerdo que vivía en el piso 19, vi cinco minutos ‘El Valor de la Verdad’ y me afectó muchísimo. Dije: ‘mi vida se acabó'. Me acerqué al balcón y pensaba cómo me tiro, de frente, parado, de repente me rompo las piernas... Era un momento muy fuerte y lo pensé mejor por mi familia”, finalizó diciendo.

