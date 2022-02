Alejandra Baigorria no pudo evitar reírse de las recientes declaraciones de su expareja, Guty Carrera, quien dejó entrever que a la empresaria le falta ‘madurar’.

“Ha dado a entender que eres una mujer inmadura”, le preguntó el reportero de ‘Amor y Fuego’ a Baigorria, a lo que ella respondió con una carcajada: “JAJAJAJA esa es mi opinión”.

La popular ‘rubia de Gamarra’ insistió en su denuncia contra Guty, realizada en 2016 por presunto maltrato psicológico, la cual fue archivada.

“Yo me quedo con la justicia de la gente, el apoyo que he recibido de las personas, la gente no es tonta, la gente sabe. Es lamentable que no sopese en el Perú, la parte del maltrato psicológico que a veces es mucho más duro que el maltrato de un puñete”, comentó la exchica reality en referencia a los dardos que lanzó Guty en su despedida de ‘Esto Es Guerra’.

“Muy a parte del tema, aconsejarle a las mujeres que no se callen veces nosotros queremos normalizar una pelea de pareja, con insultos, calificativos, eso es una advertencia de que algo mal está pasado”, agregó.

El pasado 25 de febrero, el “Potro” Guty Carrera le dijo adiós a “Esto es guerra” tras haber permanecido solo una semana en el programa. “Estoy muy contento por la oportunidad, porque estar aquí para mi es que se hizo justicia”, dijo Guty tras su salida de “EEG”.

Alejandra Baigorria responde tras demanda

Guty respode a Alejandra Baigorria

“Yo estoy esperando las pruebas hasta el día de hoy, creo que esas pruebas nunca se presentaron, Alejandra me acusó, la denuncia nunca fue formal, solo una investigación preliminar. El Ministerio absolvió todo tipo de investigación por falta de evidencia”, comentó Guty al programa de espectáculos.

