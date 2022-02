Mucho se ha dicho sobre el ingreso de Guty Carrera al reality Esto es guerra varios años después de su salida. Y es que en el programa no solo está Melissa Loza, sino también su expareja Alejandra Baigorria.

A propósito, en diálogo con América Espectáculos, Alejandra Baigorria dejó entrever que Guty Carerra no da la talla para la competencia. No obstante, el popular ‘Potro’ aseguró que no quería responder a la ‘rubia de Gamarra’:

“Bueno, no tengo nada que responderle ¿no? O sea, aquí están los históricos, entonces no tengo nada que responderle a nadie, la verdad es que las opiniones de todos se respetan, o sea, yo no hablo, yo me mantengo en mi centro”.

En ese sentido, Guty Carrera aconsejó “madurar”: “Hace varios años he aprendido que hay que mantenerse en el centro y la verdad es que caer en dimes y diretes, en yo dije, tú dijiste, eso ya... hay que madurar un poco ¿no? Lo digo por mí”.

Sobre el posible ingreso de Alejandra Baigorria a Esto es guerra, Guty Carrera señaló: “Yo no soy el productor ni el que paga los sueldos aquí, entonces si yo pagara los sueldos, si yo fuera el productor decidiría muchas cosas y definitivamente sería Cobras y Leones desde un principio, no habría discusión, pero no los hay, así que yo respeto todas las decisiones”.

“Yo vine a divertirme, vine a pasarla bien, yo no tengo ningún problema con ninguna persona, soy respetuoso, saludo a todos y ya está, no pasa nada”, concluyó.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR