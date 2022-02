Anthony Aranda se pronunció sobre las imágenes que circularon en redes sociales donde se ve cómo Guty Carrera y Fabio Agostini - sin intención - lo empujan y terminan opacándolo en la foto oficial de ‘Esto Es Guerra’.

El popular bailarín ‘Activador’ se presentó en el programa ‘En Boca de Todos’ y fue consultado por lo ocurrido en el estreno de ‘EEG 10 años’, cuando terminó arrimado en un rincón, es decir, en el extremo de la fila de los ‘Guerreros’.

“¿Te sientes opacado por los Guerreros?”, preguntó Gino Pesaressi al novio de Melissa Paredes.

El bailarín dijo que no se siente opacado por los musculosos participantes de EEG y agregó: “Justo estábamos todos para la fotos, había mucha gente para entrar en el plano. Guty y yo decidimos irnos a los extremos para que las chicas estén cómodas, por el espacio”.

Melissa le pide un porcentaje de su sueldo en ‘EEG’ a Anthony Aranda

Melissa Paredes se pronunció sobre lo dicho por Anthony Aranda al finalizar “Esto es Guerra”, quien aseguró que la modelo sería su manager y que estaría gestionando su contrato con el reality de competencia. “Así que soy tu manager, has dicho eso y está saliendo en todos lados”, comenzó diciendo.

La exesposa del ‘Gato’ Cuba no descartó la idea de poder manejar ciertos ingresos del bailarín. “Yo soy tu manager, no no, nada de reírnos, me acabas de dar una gran idea, porque como yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mi. Tengo que pagar el colegio, comprar los útiles, nadie me da ni un sol a mi”, manifestó la influencer.

