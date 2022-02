El chico reality Said Palao se pronunció sobre el regreso de Guty Carrera a “Esto es guerra” tras varios años en los que el ‘Potro’ se enfrentó legalmente a Alejandra Baigorria.

“Yo me reservo los comentarios”, dijo Said Palao a América Espectáculos cuando le preguntaron por Guty Carrera. El chico reality aseguró que no quiere tener problemas con nadie, pese a que su novia se ha enfrentado varias veces al ‘Potro’.

“Yo no tengo problemas con nadie, yo acá vengo feliz a competir, yo no vengo a hablar mal de nadie ni a estar en problemas con nadie”, aseguró Said Palao, aunque se desconoce la opinión de Alejandra Baigorria.

Respecto a un posible ingreso de Austin Palao, Said respondió: “Quién sabe, tal vez mañana, tal vez sea pasado, tal vez el lunes o tal vez no”.

¿Por qué Guty Carrera volvió a “Esto es guerra”?

Recientemente, el portal Instarándula reveló que existirían unos audios donde Guty Carrera confiesa que solo estará por una semana en “Esto es guerra”, pues su etapa en el reality es un tema del pasado:

“Tengo unos audios que no voy a emitir para proteger a mi ratuja (fuente), donde Guty asegura que estará aquí una semana y que únicamente vino a tapar bocas, pero no tiene nada que hacer aquí, su etapa en EEG es cosa del pasado”.

“Guty está próximo a debutar en un proyecto grande en MTV, su visita para ‘EGG Perú’ es únicamente por un temita personal, pero se irá rapidísimo a brillar en México”, dijo Samuel Suárez sobre Guty Carrera.

