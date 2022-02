Alejandra Baigorria ha señalado en más de una oportunidad que su mayor deseo es tener un hijo, sin embargo, esta vez no pudo evitar quebrarse al recordar que a sus 33 años aún no ha logrado cumplir este gran sueño.

La modelo se encontraba realizando la cobertura de caso social en el programa ‘En Boca de Todos’, el cual consistía en acompañar a una joven madre de Villa El Salvador a realizarse un cambio de look.

El momento emotivo llegó cuando la joven llamada Beatriz expresó entre lágrimas que su hijo era su principal motor de vida. “De verdad que, si no lo tuviera a él, no estaría aquí. He pasado tantas cosas, él me da motivos para salir adelante”, señaló la joven provocando que Alejandra Baigorria se quiebre ante cámaras.

“Mira yo tengo 33 años y hasta el día de hoy no he podido ser mamá. Es uno de mis grandes sueños, sabes. Puedo tener un trabajo, pero no tengo ese amor que tú tienes”, lamentó con la voz quebrada.

Esta no es la primera vez que la exintegrante de “Esto es Guerra” señala públicamente que una de sus mayores ilusiones es convertirse en madre, sin embargo, su actual pareja, Said Palao, sí ha sido claro al señalar que por el momento no planea tener hijos con la modelo.

