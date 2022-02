La madre de Said Palao llegó al Perú y fue presentada en el programa “En boca de todos”, donde aseguró que su hijo se iba a casar con Alejandra Baigorria en el año 2023.

En diálogo con América Espectáculos, María Rosa Castro reiteró que espera que su hijo le proponga matrimonio a la ‘rubia de Gamarra’ el próximo año:

“Yo creo que ya en 2023 nos dan la sorpresa del matrimonio, ¿por qué no? Como lo dicen, o sea, uno nunca sabe, pero todo lo que puedo yo percibir y el amor que se tienen, apunta a que es muy probable que sí, el 2023 haya un matrimono”, dijo la madre de Austin y Said Palao.

Cuando le preguntaron si esperaba nietos, María Rosa Castro respondió: “Sería genial, yo súper feliz”.

De otro lado, Alejandra Baigorria aseguró que no es celosa con Said Palao: “No es que sea más celosa, si no es que de repente cuando hay algo... porque yo no me callo nada, eso sí, de repente por eso, porque él también, o sea, se pone a veces un poco celoso, pero lo que pasa es que él no lo dice”.

Said no quiere hijos

Semanas atrás, Said Palao reveló que no estaba en sus planes tener hijos con Alejandra Baigorria en un tiempo cercano, ya que tenía proyectos personales y profesionales más importantes.

“Tú sabes que tener un hijo cambia 180 tu vida, entonces primero queremos enfocarnos un poquito más en nosotros, en los proyectos que cada uno tiene como persona, y después... bueno, yo voy a estar de viaje estos primeros 4 meses, voy para el cumpleaños de mi hija, regreso a Miami a seguir entrenando y luego tengo campo de entrenamiento en Austria, en Dinamarca, en España, hay bastantes planes y cositas”, comentó el chico reality.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR